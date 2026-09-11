Roma maçı sonrası kriz çözüldü! İsmail Kartal Fenerbahçe'de kalacak mı, istifadan vazgeçti mi?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında Kadıköy'de Roma ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından kulüpte büyük bir teknik adam krizi yaşandı. Temsilcimizin sergilediği futbola rağmen basın toplantısına gelerek "Bir daha geri dönmemek kaydıyla görevimden istifa ediyorum" diyen İsmail Kartal’ın kararı spor kamuoyuna bomba gibi düştü. Tezahüratlar ve maç esnasında tribünden atılan yabancı maddeler nedeniyle kırgın olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı için yönetim kanadı hemen harekete geçti. Başkan Aziz Yıldırım, maç sonu yaptığı açıklamada bu istifayı kabul etmediğini ilan ederken gün içinde yüz yüze ve telefon trafiğiyle yoğun bir ikna mesaisi yürütüldü. Peki, İsmail Kartal istifa kararından vazgeçti mi, Fenerbahçe'de kalacak mı? Aziz Yıldırım ve kulüp kurmaylarıyla yapılan görüşmelerden ne karar çıktı? İşte Fenerbahçe’deki son dakika teknik direktör krizinin detayları…

İSMAİL KARTAL İSTİFA ETTİ Mİ, NE DEDİ?

Roma karşılaşmasının hemen ardından basın mensuplarının karşısına geçen İsmail Kartal, kulübün önünü açmak amacıyla görevinden ayrıldığını açıkladı. Tecrübeli teknik adam, camiaya teşekkür ederek Fenerbahçe’deki görevini bir daha geri dönmemek üzere bıraktığını bildirdi.

AZİZ YILDIRIM VE YÖNETİM İSTİFAYI KABUL ETMEDİ

İstifa açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, karardan önceden haberlerinin olmadığını belirterek tepki gösterdi. Başkan Yıldırım, "İsmail Kartal görevinin başındadır. Taraftarın ve camianın hocaya sahip çıkması gerekiyor" diyerek istifayı reddetti.

GÖRÜŞME SONRASI SON KARAR: YOLA DEVAM

Günün ilk saatlerinde yaşanan belirsizliğin ve idman saati öncesi yapılan görüşmelerin ardından kriz çözüme kavuştu.Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayların tecrübeli teknik adamla yaptığı görüşmenin ardından İsmail Kartal istifa kararından vazgeçti. Kulüpten yapılan bilgilendirmeyle İsmail Kartal’ın görevine devam edeceği ve takımın başındaki çalışmalarını sürdüreceği resmen netleşti.