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Roma Başakşehir UEFA Avrupa Ligi maçı CANLI YAYIN

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta maçında deplasmanda İtalya’nın Roma takımıyla karşılaşıyor. Roma'da Cengiz Ünder, sakatlığından dolayı karşılaşmada görev alamayacak. Roma’nın kadrosunda bir başka Türk futbolcu Mert Çetin de bulunuyor. Roma - Başakşehir maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki ilk maçında Roma'ya konuk oluyor.

Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayan mücadele beIN SPORTS HD 2'den yayınlanıyor.

Roma: 0 - 0 :Medipol Başakşehir

Stat: Roma Olimpiyat
Hakem: Javier Estrada Fernandez (İspanya)

Roma: Lopez, Kolarov, Jesus, Fazio, Spinazzola, Cristante, Diawara, Kluivert, Zaniolo, Pastore, Dzeko

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Clichy, Ponck, Mehmet Topal, Çaiçara, Mahmut, İrfan Can, Visça, Aleksic, Arda Turan, Gulbrandsen

Ligde geride kalan sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı elde eden turuncu-lacivertliler, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşmişti. Rakibine sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kalmıştı.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Martin Skrtel'in yanı sıra ismi UEFA listesinde bildirilmeyen Gökhan İnler ve Kerim Frei maç kadrosunda yer almıyor.

Başakşehir'in grubunda ayrıca Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Avusturya'dan Wolfsberger takımları bulunuyor.

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