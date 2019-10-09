Rojava'da seferberlik ilan edildi deniyor! Kürt siteleri son dakika geçti

SURİYE'ye Türk ordusunun girdiğine dair son dakika haberleri gelirken Kürt sitelerinde Rojava'da seferberlik ilan edildiğine dair haberler geçiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri günlerdir sınırına yaptığı askeri yığınağın ardından harekete geçiyor. Yabancı ajanslar TSK'nın savaşı başlattığına ilişkin iddialarda bulunurken gözler Fırat'ın doğusuna döndü.

Kürt sitesi Rudaw'ın son dakika gelişmesi olarak geçtiği habere göre 'Rojava' ismi verilen bölgede genel seferberlik ilan edildi. Sözde Rojava Özerk Yönetimi tarafından alınan karar yazılı bir açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye ve Suriyeli çetelerin tehditleri karşısında 3 günlük genel seferberlik ilan ediyoruz. Bütün yönetim, kurum ve tüm bileşenlerimizle halkımızı sınırda toplanmaya çağırıyoruz. Kürdistan ve dünya halkına protesto ve grev yapma sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.”

Türkiye yoğun bir saldırıya geçecek

ABD'nin DSG ismini taktığı YPG/PYD unsurları ise sosyal medya hesaplarından Türkiye'nin kısa sürede kapsamlı ve yoğun bir saldırı başlatacağını duyurdular.

Sivillerin arkasına saklanmaya çalışan PYD, “Bu saldırılar, binlerce sivilin hayatına mal olabilir. Çünkü sınır hattı sivillerle doludur" iddiasında bulundu.