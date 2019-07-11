Rodrigo Alves'in son hali korkunç 70 estetik operasyon geçirdi

Geçirmediği operasyon kalmayan Ken bebek lakaplı 35 yaşındaki Rodrigo Alves, Ken Bebek olarak uluslararası olarak tanındı ve Avrupa kanallarının fenomen yüzü oldu. 70 kez bıçak altına yatarak estetik ameliyat olan Alves'in son hali herkesi korkuttu.