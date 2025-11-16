Rockçı Teoman'dan hayatının itirafı! "Bir yıldız gibi yaşamıyorum"
Rockçı Teoman (57), Brand Week İstanbul'da varoluşçuluğun şarkı yazarlığına etkisinden müzik sektöründe yaşadığı zorluklara, depresyon ve anksiyete dönemlerinden yeni arabesk film projesine kadar birçok konuda konuştu.
Teoman, iş dünyası, markalar ve yaratıcı endüstrileri bir araya getiren Brand Week İstanbul'un konuğu oldu. 'Bir Rockstar'ın Varoluşla İmtihanı' başlıklı söyleşide konuştu.
Teoman, genç yaşlarında "Ben kimim?", "Hayattaki yerim nedir?" sorularıyla varoluşçuluktan çok etkilendiğini, bu alanda bulunan kitapları okuduğunu söyledi.
Birçok düşünürün kendi kişiliğini ve şarkı yazarlığını derinden etkilediğini belirten Teoman, "İnsan o yıllarda çok etkilenince bütün kişiliğini de o temel üzerine kuruyor. Albert Camus, Jean-Paul Sartre ve Milan Kundera derken benim şarkı yazarlığım da onlardan başlayan, onlara benzer bir yer halini aldı" dedi.
İnsanların şarkılarındaki kişi gibi yaşadığını düşündüklerine dile getiren Teoman, "Ben sürekli bir rock yıldızı olarak yaşamıyorum. Hatta neredeyse hiç rock yıldızı olarak yaşamıyorum. Sadece sahnede rock yıldızıyım. Gündelik hayatım gayet sıradan, monotondur. Yaptığım şeyler bellidir. Enteresan bir şey yoktur. Sabah genelde dinginleşme ve o güne kendimi formatlama zamanımdır. Spor da buna çok yarıyor. Ben uzun yıllar boyunca depresyondan, keyifsizlikten ve can sıkıntısından çok çekmiş bir adamım. Şimdilerde anksiyetem azaldı. Başka türlü bir yaşam sürdürdüğüm için, eskisi kadar beni huzursuz yapmayan bir yere geçtim" ifadelerini kullandı.