Rockçı Teoman'dan hayatının itirafı! "Bir yıldız gibi yaşamıyorum"

İnsanların şarkılarındaki kişi gibi yaşadığını düşündüklerine dile getiren Teoman, "Ben sürekli bir rock yıldızı olarak yaşamıyorum. Hatta neredeyse hiç rock yıldızı olarak yaşamıyorum. Sadece sahnede rock yıldızıyım. Gündelik hayatım gayet sıradan, monotondur. Yaptığım şeyler bellidir. Enteresan bir şey yoktur. Sabah genelde dinginleşme ve o güne kendimi formatlama zamanımdır. Spor da buna çok yarıyor. Ben uzun yıllar boyunca depresyondan, keyifsizlikten ve can sıkıntısından çok çekmiş bir adamım. Şimdilerde anksiyetem azaldı. Başka türlü bir yaşam sürdürdüğüm için, eskisi kadar beni huzursuz yapmayan bir yere geçtim" ifadelerini kullandı.