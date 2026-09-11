Şirketten yapılan açıklamaya göre, Roche Diagnostik Türkiye'de üst düzey atama gerçekleşti.

Roche Diagnostik Türkiye Hukuk Direktörlüğüne atanan Durmuş, hukuk uzmanlığı, liderlik deneyimi ve stratejik bakış açısıyla yeni rolünde Roche Diagnostik Türkiye Liderlik Ekibi'nde görev alacak.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ve Yeditepe Üniversitesinde hukuk alanında yüksek lisans eğitimi alan Durmuş, 15 yılı aşkın kariyeri boyunca uluslararası şirketlerde hukuk ile üst düzey yönetim rollerinde bulundu.

Kariyerine GSC Attorneys & Counsellors'ta başlayan Durmuş, Vaillant Grubu ve Alshaya Türkiye'de görev alarak, ticaret hukuku, kurumsal süreçler ile uluslararası markaların hukuki operasyonları alanlarında deneyim kazandı. Durmuş, 2019'da Watsons Türkiye'ye baş hukuk müşaviri olarak katılarak, şirketin hukuk departmanının kurulmasına liderlik etti. Kira, iş ve rekabet hukuku, veri koruma, kurumsal yönetişim ile ticari sözleşmeler başta olmak üzere geniş bir alanda sorumluluk üstlenen Durmuş, şirketi sektörel derneklerde temsil etti. AS Watson Grubunun İngiltere'deki markası Superdrug'da kısa süreli görev alan Durmuş, daha sonra Watsons Türkiye'deki görevine döndü.