Robinson Ziya dede su yükselince adasına kavuştu
TUNCELİ ile Elazığ arasında Keban Baraj Gölü Havzası'ndaki bir adaya 16 yıl önce yerleşerek sessiz sedasız binlerce fidan diken 82 yaşındaki Ziya Abay, kuraklık nedeniyle yarımadaya dönen, son günlerde kar sularının erimesiyle yükselip tekrar ada haline gelen Huzur Adası'na aylar sonra yeniden teknesi ile gitmeye başladı.
ESKİŞEHİR’de eşini kaybettikten sonra memleketi Tunceli’nin Pertek ilçesine dönen 82 yaşındaki Ziya Abay, 2005 yılında Elazığ ile Tunceli arasında Pertek ilçesi sınırlarında Keban Baraj Gölü Havzası’nda kalan adayı keşfederek yerleşti.
Yerleştiği 80 dönümlük adaya bu güne kadar 4 binden fazla ağaç dikip yaşamını sürdüren Abay’ın adası, 2,5 ay önce kuraklıkla birlikte baraj gölünde suların çekilmesiyle yarımadaya döndü.
16 yılda ilk defa yarımada olan Abay’ın adası, kar sularının erimesiyle tekrar ada halini aldı.
Abay da geçmişte olduğu gibi yine adasına teknesi ile gitmeye başladı.