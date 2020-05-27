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Robin Hood bu kez Trabzon'da ortaya çıktı! Yarım milyonluk veresiye defterini kapattı

TRABZON Çaykara'da kimliğinin açıklanmasını istemeyen hayırsever bir iş insanı, ilçede bulunan market ve bakkallardaki 450 bin liralık veresiye borcunu ödedi.

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Hayırsever iş insanı, kaymakam ve belediye başkanı ile iletişime geçerek, 375 ailenin toplam 450 bin liralık veresiye borcunu ödedi. 

İlçedeki tüm veresiye defterlerini satın aldı

Trabzon Çaykara'da hayırsever iş insanı Çaykara Kaymakamı Salih Çiğdem ve Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok ile iletişime geçerek ismini açıklamadan ilçede tüm bakkal ve marketlerde borcu bulunan vatandaşların tespit edilmesini istedi.

450 bin TL'lik borç kapandı

Yapılan tespit sonrası 450 bin TL civarında bir veresiye borcu belirlendi. Parayı ilgili hesaplara çıkartan hayırsever vatandaşın talebi üzerine Çaykara Kaymakamlığı Vefa Destek Grubunda görevli Çaykara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan öğretmenler tarafından ilçede ve mahallelerde bulunan market ve bakkallara tek tek ulaşılarak yaklaşık 450 bin liralık tüm borçlar ödendi.

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