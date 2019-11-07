Robert Pattinson itirafı olay oldu Kristen Stewart'tan bomba açıklama
Twilight adlı film serisinde tanıştığı meslektaşı Robert Pattinson'ı yıllar önce bir yönetmenle aldatan Kristen Stewart, ayrılıklarının ardından bir itirafta bulundu.
18 yaşında şöhrete kavşan Kristen Stewart, Robert Pattinson ile olan ilişkisi hakkında ilk defa konuştu. Ünlü radyocu Howard Stern’ün programına katılan genç oyuncu, paparazzileri “hırsızlar” olarak tanımladı.
Filmin devam ettiği dönemde ilişkilerini paparazziler önünde yaşamak istemedikleri için dışarda el ele bile tutuşmayan çift, “Bu malzemeyi onlara vermek istemiyoruz diyorduk ama sonuçta el ele yürümemiş olduk ve bu çok saçma” dedi.
Stern’in “Robert ile evlenir miydin?” sorusuna Stewart, “Bilemiyorum, aslında bunu istemiştim." yanıtını verdi. Stewart, sözlerine şu şekilde devam etti:
Evlilik teklifi etse kabul ederdim: "O benim ilk aşkım. Asla geleneksel biri olmadım ama yaşadığım her ilişkide onun tek olduğu hissini aldım. Eğer evlilik teklif etseydi kabul ederdim"