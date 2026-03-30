Rober Hatemo yıllar sonra itiraf etti! 2012 yılı detayı olay...
Pop müziğin unutulmayan isimlerinden Rober Hatemo, katıldığı programda yaptığı sıra dışı açıklamayla yeniden gündeme geldi. Ünlü şarkıcının, yıllar önce hayatında büyük bir kırılma yaşadığını anlatırken kullandığı sözler kısa sürede sosyal medyada çok konuşuldu.
Bir döneme damga vuran şarkılarıyla hafızalarda yer eden Rober Hatemo, Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye programına konuk oldu. Program boyunca geçmişine, hayatında iz bırakan dönemlere ve iç dünyasına dair samimi açıklamalar yapan Hatemo, özellikle 2012 yılıyla ilgili sözleriyle dikkat çekti.
Rober Hatemo, açıklamasında 2012 yılını hayatındaki en belirgin dönüm noktalarından biri olarak anlattı. O yıldan sonra her şeyin değiştiğini hissettiğini söyleyen ünlü sanatçı, yaşadığı duyguyu alışılmışın dışında bir ifadeyle tarif etti. Hatemo’nun, 2012’den sonra zamanın akışının bile farklılaştığını düşündüğünü söylemesi, programın en çok konuşulan anlarından biri oldu.
Ünlü şarkıcı, yaptığı açıklamada 2012 yılına dair hislerini oldukça çarpıcı sözlerle anlattı. O dönemde hayatında tarif etmekte zorlandığı büyük bir kırılma yaşadığını ifade eden Hatemo, yaşadıklarını adeta farklı bir gerçekliğe geçiş gibi gördüğünü söyledi. Bu çıkışı, hem hayranları hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından farklı şekillerde yorumlandı.
“Senden Çok Var”, “Beyaz ve Sen” ve “Ama Seni Sevdim” gibi şarkılarla geniş kitlelere ulaşan Rober Hatemo, son dönemde yalnızca müziğiyle değil, yaptığı samimi açıklamalarla da adından söz ettiriyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde katıldığı Katarsis programında anlattıkları da büyük yankı uyandırmıştı.