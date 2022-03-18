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Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Ligde 70 puanla en yakın rakibinin 15 puan önünde lider durumda bulunan ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan Trabzonspor puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor. Küme düşme hattındaki Rizespor ise umut peşinde. Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadı'nda 20.00'de başlayacak müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Rizespor - Trabzonspor

Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Cemali, Phiri, Gedson, Boyd, Boldrin, Bolasie, Cisse

Trabzonspor: Erce, Peres, Ahmetcan, Denswil, Yusuf, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Djaniny

Trabzonspor, ligde 70 puanla en yakın rakibi Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda. 23 puanlı Rizespor ise ligin 19. sırasında yer alıyor. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı 2-1'lik skorla Trabzonspor kazanmıştı.

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