Rizespor Trabzonspor maçı CANLI YAYIN
Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Ligde 70 puanla en yakın rakibinin 15 puan önünde lider durumda bulunan ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan Trabzonspor puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor. Küme düşme hattındaki Rizespor ise umut peşinde. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadı'ndaki kat temizleme çalışmaları nedeniyle 20 dakika gecikmeyle 20.20'de başlayan müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalıyor ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanıyor.
Rizespor - Trabzonspor
(İlk yarı oynanıyor)
Rizespor: Gökhan Akkan, Sabo, Holmen, Ponck, Cemali, Phiri, Gedson, Boldrin, Boyd, Alper, Cisse
Trabzonspor: Erce, Peres, Ahmetcan, Denswil, İsmail, Dorukhan, Siopis, Abdülkadir, Visca, Nwakaeme, Djaniny
Trabzonspor, ligde 70 puanla en yakın rakibi Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda. 23 puanlı Rizespor ise ligin 19. sırasında yer alıyor. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı 2-1'lik skorla Trabzonspor kazanmıştı.