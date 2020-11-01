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Rizespor, HES Kablo Kayserispor'u Loic Remy'le vurdu

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, HES Kablo Kayserispor’u konu etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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Çaykur Rizespor'un ünlü golcüsü Süper Lig'e şimdiden damgasını vurmayı başardı. 33 yaşındaki forvet Kayserispor karşısında da sahne aldı.

Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği HES Kablo Kayserispor’u 1-0 yendi. Rizespor'a galibiyeti getiren golcü Fransız golcü Loic Remy kaydetti.

Rizespor son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan toplamayı başardı.

Rizespor, bu galibiyetin ardından puanını 11'e yükseltti. Kayserispor ise 6 puanda kaldı.

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