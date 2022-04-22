Rizespor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE maçın golleri ve geniş özeti
Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Rizespor ile deplasmanda karşılaşıyor. Son dokuz maçın sekizini kazanan ve ikincilik için büyük avantaj sağlayan Fenerbahçe bu çıkışını sürdürme peşinde. Rizespor ise zorlu maçı kazanarak ligde kalma umurlarını sürdürmek istiyor. Maçın detayları ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadı'nda 20.30'da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Rizespor - Fenerbahçe (Muhtemel 11'ler)
Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Holmen, Eren, Fabricio, Boldrin, Boyd, Sabo, Bolaise, Pohjanpalo
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim, Ferdi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan, Rossi, Serdar Dursun
Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada 8 galibiyet alan Fenerbahçe, haftaya 62 puanla ikinci sırada girdi. Rizespor ise 33 maç sonunda 30 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor.