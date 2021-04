Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır açıklamalarda bulundu. "Maç boyunca hakemin nasıl etki altına alındığını, tribündeki hareketlere, saha kenarına, özellikle Beşiktaş kulübesine baktığımız zaman maç boyunca hiç de futbol yakışmayan hareketler gördük. Sergen hocanın neredeyse sahanın içerisinde maçı bitirmiş olmasına rağmen hakemin bu konuda duyarsız kalmış olması kabul edilebilir bir şey değil. Bizim hocamız az bir müdahale ettiğinde sarı kart görebiliyor, 90 dakika boyunca oyuna her türlü müdahaleyi yapan oyunun içerisinde hakemle sürekli diyalogda olan Sergen hocanın maçı kartsız bitirmiş olması, hakemin buna göz yummuş olması kabul edilebilir değil. Şampiyonluğa giderken, gittiğin her yeri istila edercesine, gittiğin her yerde kuralları yok edercesine, sadece benim düşündüğüm doğrudur dercesine davranmak bence Türk futboluna hiçbir şey katmaz. Bu futbolun sempatisini ortadan kaldırır. Futboldaki anlayışı, saygıyı, fair-play ruhunu ortadan kaldırır."