Rizespor-Beşiktaş maçında saha içi karıştı: Sergen Yalçın'ın rakibine saldırmasının anlamı yok
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u mağlup ettiği maçın ardından gerginlik yaşandı.
Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi. Maçın bitiş düdüğünün ardından Beşiktaşlı görevliler, Çaykur Rizesporlu görevlilerle tartıştı.
Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır açıklamalarda bulundu. "Maç boyunca hakemin nasıl etki altına alındığını, tribündeki hareketlere, saha kenarına, özellikle Beşiktaş kulübesine baktığımız zaman maç boyunca hiç de futbol yakışmayan hareketler gördük. Sergen hocanın neredeyse sahanın içerisinde maçı bitirmiş olmasına rağmen hakemin bu konuda duyarsız kalmış olması kabul edilebilir bir şey değil. Bizim hocamız az bir müdahale ettiğinde sarı kart görebiliyor, 90 dakika boyunca oyuna her türlü müdahaleyi yapan oyunun içerisinde hakemle sürekli diyalogda olan Sergen hocanın maçı kartsız bitirmiş olması, hakemin buna göz yummuş olması kabul edilebilir değil. Şampiyonluğa giderken, gittiğin her yeri istila edercesine, gittiğin her yerde kuralları yok edercesine, sadece benim düşündüğüm doğrudur dercesine davranmak bence Türk futboluna hiçbir şey katmaz. Bu futbolun sempatisini ortadan kaldırır. Futboldaki anlayışı, saygıyı, fair-play ruhunu ortadan kaldırır."
Beşiktaş'ı tebrik eden Hasan Yavuz Bakır, açıklamalarını şöyle sürdürdü:"Kazandılar ama şu bir gerçek ki, maçın geneline baktığımız zaman futboldan keyif alınmasını engelleyecek, sempatiyi ortadan kaldıracak birçok hareket gördük. Sergen hocanın rakibe karşı bu kadar saldırıyor olmasını, rakibi bu kadar küçümsüyor olmasının bir anlamı yok. Şampiyonluk yolunda Beşiktaş'a yara da katar. Biz kulüp olarak bugün sahadaki kötü oyunumuzun hesabını kendimize soracağız, bunun telafisini yapmaya çalışacağız. Ligin geri kalanında ligde kalmak için gerekli puanlara ulaşacağız. Ama bugün sahada hiç hoş hareketler olmadı. Hakem sanırım hafta içi yapılan eleştirilerin etkisinde kaldı ki hem Beşiktaş kulübesine hem de sahadaki futbolcuların anlamsız tepkilerine ayak uydurdu.
"Her bağıran faul aldı, her hakeme sitem eden karşılığında Rizespor'un aleyhinde pozisyon almasını başardı. Bu üzücü. Türk futbolu 20 yıldır bunlarla uğraşıyor. Türk futbolu bunlarla uğraşarak bir yere varamaz. Türk futbolunun bu prangalardan kurtulması gerekir. Bence Beşiktaş burada 3 puan kazandı ama Türk futbolu için birçok şeyinde sorgulanmasını ortaya çıkartacaktır. Bize göre futbolda kazanmak için her şeyin mübah olmadığı bir gerçektir."