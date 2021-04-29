Beşiktaş'ı tebrik eden Hasan Yavuz Bakır, açıklamalarını şöyle sürdürdü:"Kazandılar ama şu bir gerçek ki, maçın geneline baktığımız zaman futboldan keyif alınmasını engelleyecek, sempatiyi ortadan kaldıracak birçok hareket gördük. Sergen hocanın rakibe karşı bu kadar saldırıyor olmasını, rakibi bu kadar küçümsüyor olmasının bir anlamı yok. Şampiyonluk yolunda Beşiktaş'a yara da katar. Biz kulüp olarak bugün sahadaki kötü oyunumuzun hesabını kendimize soracağız, bunun telafisini yapmaya çalışacağız. Ligin geri kalanında ligde kalmak için gerekli puanlara ulaşacağız. Ama bugün sahada hiç hoş hareketler olmadı. Hakem sanırım hafta içi yapılan eleştirilerin etkisinde kaldı ki hem Beşiktaş kulübesine hem de sahadaki futbolcuların anlamsız tepkilerine ayak uydurdu.