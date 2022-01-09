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Rizespor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Rizespor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk hafta mücadelesinde Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının fazlasıyla yaşandığı Beşiktaş'ta bu önemli maç öncesi bir çok eksik bulunuyor. Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek ve mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Ligin ilk yarısındaki 19 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alan Beşiktaş, 28 puan topladı. Sahasında son dönemde başarılı sonuçlar alan Rizespor ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgiyle 17 puana ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları pozitif çıkan teknik sorumlu Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe, karşılaşmada takımın başında yer alamayacak. Siyah-beyazlı ekipte bu iki ismin yokluğunda yarınki karşılaşmada futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta takımın başında bulunacak.

Rizespor - Beşiktaş

Rizespor: Gökhan, Holmen, Selim, Cemali, Gökhan, Dabo, Sabo, Boldrin, Aminu, Boyd, Pohjanpalo

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Montero, Necip, Josef, Salih, Güven, Rıdvan, Batshuayi

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