Rizespor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk hafta mücadelesinde Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının fazlasıyla yaşandığı Beşiktaş'ta bu önemli maç öncesi bir çok eksik bulunuyor. Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek ve mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Ligin ilk yarısındaki 19 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alan Beşiktaş, 28 puan topladı. Sahasında son dönemde başarılı sonuçlar alan Rizespor ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgiyle 17 puana ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları pozitif çıkan teknik sorumlu Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe, karşılaşmada takımın başında yer alamayacak. Siyah-beyazlı ekipte bu iki ismin yokluğunda yarınki karşılaşmada futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta takımın başında bulunacak.

Rizespor - Beşiktaş

Rizespor: Gökhan, Holmen, Selim, Cemali, Gökhan, Dabo, Sabo, Boldrin, Aminu, Boyd, Pohjanpalo

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Montero, Necip, Josef, Salih, Güven, Rıdvan, Batshuayi