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Rizespor Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk hafta mücadelesinde Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının fazlasıyla yaşandığı Beşiktaş'ta bu önemli maç öncesi bir çok eksik bulunuyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadı'nda 19.00'da başlayan karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetiyor ve mücadele beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

Rizespor: 0 - 0 :Beşiktaş
(İlk yarı oynanıyor)

Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Cemali, Baiano, Djokovic, Boldrin, Boyd, Umar, Pohjanpalo

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Necip, Josef, Umut, Emirhan, Güven, Batshuayi

Ligin ilk yarısındaki 19 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alan Beşiktaş, 28 puan topladı. Sahasında son dönemde başarılı sonuçlar alan Rizespor ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgiyle 17 puana ulaştı.

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