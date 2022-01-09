Rizespor Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk hafta mücadelesinde Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının fazlasıyla yaşandığı Beşiktaş'ta bu önemli maç öncesi bir çok eksik bulunuyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadı'nda 19.00'da başlayan karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetiyor ve mücadele beIN Sports 1'den yayınlanıyor.
Rizespor: 0 - 0 :Beşiktaş
(İlk yarı oynanıyor)
Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Cemali, Baiano, Djokovic, Boldrin, Boyd, Umar, Pohjanpalo
Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Necip, Josef, Umut, Emirhan, Güven, Batshuayi
Ligin ilk yarısındaki 19 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alan Beşiktaş, 28 puan topladı. Sahasında son dönemde başarılı sonuçlar alan Rizespor ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgiyle 17 puana ulaştı.