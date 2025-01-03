Rizespor - Beşiktaş / Canlı

Trendyol Super Lig'in 18. haftasında, son maçlarda istediği sonucu alamayan Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında konuk oluyor.

Abone ol

Süper Lig'in ikinci yarısı 18. hafta maçlarıyla başlıyor. Seçimlerin ardından Serdal Adalı başkanlığında siyah beyazlılar, yeni bir 'beyaz' sayfa açmak istiyor. Rizespor karşısındaki son 11 deplasman maçında 9 galibiyet elde eden Kartal'da Paulista ve Rashica, kadroda yer almıyor.

Rizespor 0 - 0 Beşiktaş (CANLI SKOR)

13'Uduokhai, çok uzaklardan kaleyi yokladı, top üstten auta gitti.

13'Oyunun bu bölümünde tempo düştü. Takımlar karşılıklı top kayıpları yapıyor.

7'Karşılaşma Çaykur Rizespor'un yoğun baskısıyla başladı. Beşiktaş, savunmadan çıkarken top kayıpları yapıyor.

3'Savunmanın arkasına atılan pasla Ali Sowe karşı karşıya kaldı. Sowe'nin vuruşunu Mert Günok, ayağıyla kurtardı.

2'Varesanovic, ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı, hakem oyunu devam ettirdi.

1'Karşılaşmaya Rizespor'un vuruşuyla başlandı.

Rizespor - Beşiktaş ilk 11'ler:

Çaykur Rizespor: Tarık, Alikulov, Mosci, Taha, Mithat, Varesanovic, Amir, Olawoyin, Akintola, Ghezzal, Sowe

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip, Uduokhai, Zaynutdinov, Al-Musrati, Salih, Gedson, Muçi, Rafa, Immobile

45. randevu

Siyah beyazlılar, ligde oynadığı 16 müsabakada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucu topladığı 26 puanla 6. sırada yer alırken, Karadeniz temsilcisi ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyetle aldığı 20 puanla 12 basamakta bulunuyor.

İki takım, bu mücadeleyle birlikte ligde 45. kez rakip olacak. Geride kalan 44 maçta siyah-beyazlı ekibin 29'a 7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşmada ise taraflar beraberlikle sahadan ayrıldı. Beşiktaş'ın attığı 91 gole, Rizespor da 43 golle karşılık verdi.

Beşiktaş'tan 8 maçta tek galibiyet

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta tek galibiyet elde edebildi. Bu dönemde 4 mağlubiyet, 3 de beraberlik yaşayan Kartal, tek galibiyetini ise evinde Fenerbahçe'ye karşı elde etti.

Kara Kartal'ın, Rize'de oynanan maçlarda rakibine karşı üstünlüğü de dikkat çekiyor. Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk olduğu son 11 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu süreçte 9 galibiyet alan siyah-beyazlılar, 2 de beraberlik yaşadı. Beşiktaş, Rizespor'a karşı deplasmandaki son yenilgisini 10 Eylül 2005 tarihinde 1-0'lık skorla yaşadı.

5 oyuncu kart sınırında

Beşiktaş'ta tedavileri süren Gabriel Paulista ile Milot Rashica, yarın forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile iyileşen Ciro Immobile ise Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe'nin ilk 11'inde yer aldı.

Siyah-beyazlı takımda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Moatasem Al Musrati ve Ciro Immobile, Çaykur Rizespor karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Bodrum FK müsabakasında forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Candaş Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Adnan Deniz Kayatepe olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) ise Sarper Barış Saka oldu.