Rize'nin Huser Yaylası'nda bulutların üzerinde salıncak keyfi için sıraya giriyorlar

Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımdaki Huser Yaylası Rize’nin sosyal medyada en çok paylaşılan yaylalarından bir tanesi. Yoğun sis denizinin üzerinde bulunan yaylaya fotoğraf çektirmek için turistler birbiriyle yarışıyor.