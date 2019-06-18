Rize'nin Huser Yaylası'nda bulutların üzerinde salıncak keyfi için sıraya giriyorlar
İhlas Haber Ajansı
Rize'nin bulutların üzerindeki yaylası olarak biliniyor Huser Yaylası. bu yıl da her yıl olduğu gibi turist akınına uğrayan yayla da insanlar bulutların üzerinde salıncak keyfi için sıraya giriyorlar bol bol fotoğraf çektiriyorlar.
Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımdaki Huser Yaylası Rize’nin sosyal medyada en çok paylaşılan yaylalarından bir tanesi. Yoğun sis denizinin üzerinde bulunan yaylaya fotoğraf çektirmek için turistler birbiriyle yarışıyor.
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Çamlıhemşin’e ortalama 60 kilometre uzaklıkta bulunan yaylanın yolları gidenleri yorsa da manzarayı gören yolun yorgunluğunu unutarak yaylaya hayran kalıyor.
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Zirvede kurulan salıncakla sallanarak fotoğraf çektirmek isteyen turistler salıncak için sıraya girmek zorunda kalıyor.
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Harika bir görsel şölen olan Huser Yaylası'nda çalınan tulum ve tulum ezgileri ile oynanan horon turistlerin dikkatini çekiyor.
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