Rizeli çiftçi gündem oldu Haluk Levent harekete geçti
Haluk Levent’in başkanlığını yaptığı Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP), Rize'de ırmakta boğulan ineğine sarılıp gözyaşı döken çiftçi Kenan Aydın'a yardım harekete geçti.
İkizdere Ovit Yaylası’nda çiftçi Kenan Aydın, sürüden kaybolduğunu fark ettiği ineğini bulmak için çevreyi aramaya başladı. Ancak sonuç alamadı. Havanın kararmasıyla aramasını sonlandırıp köye dönen Aydın, yeniden geldiği bölgede köylülerin de eşliğinde arama çalışmasına devam etti. Yapılan aramada, kayıp inek, yayladan geçen ırmak içinde bulundu.
Dengesini kaybederek su içtiği ırmakta boğulduğu tespit edilen ineğini gören, Kenan Aydın, telef olan hayvanına sarılarak, gözyaşı döktü. Köy sakinlerince cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Haluk Levent sessiz kalmadı: Pek çok sosyal medya kullanıcısının mesajlarıyla üzüntüsüne ortak olduğu Kenan Aydın için ünlü sanatçı Haluk Levent’in başkanlığını yaptığı AHBAP harekete geçti. Levent, sosyal medya hesabından 'Abimize iki inek verecek hayırsever bulduk' paylaşımında bulundu.
Trabzon AHBAP ekibine çağrı yapan Levent, paylaşımında "Trabzon Ahbap ! Rize’ye gidelim, abimize 2 inek verecek hayırsever bulduk. Haydi çocuklar” dedi.