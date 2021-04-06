Rizeli astronotlar sosyal medyayı sallıyor! NASA'dan gelen telefonları açmıyor
RİZE’de kıl çorap, lastik ayakkabı ve arıcı kıyafeti giyip, motosiklet kaskı takan 4 genç, kendilerini astronota benzeterek kısa videolar çekiyor. O videolardan birini Selçuk Bayraktar da paylaştı... O günden sonra da sosyal medyanın gözdesi oldular...
Rize’de kıl çorap, lastik ayakkabı ve arıcı kıyafeti giyip, motosiklet kaskı takan 4 genç, kendilerini astronota benzeterek kısa videolar çekiyor. Uzay hayali kuran gençlerin, Türkiye Uzay Ajansı’ndan gelecek telefonu beklerken NASA’dan gelen telefon çağrılarına cevap vermedikleri video, sosyal medyada ilgi görüyor.
Rizeli Mehmet Akif Sipahioğlu (25), Hilal Çayırcı (25), Seher Veziroğlu (24) ve Hacer Altoprak (23), kıl çorap ve lastik ayakkabı ile arıcı kıyafeti ve beyaz bezle sarılı motosiklet kaskı takarak kendilerini astronota benzetti. Gençler, hiç konuşmayan astronot rolü ile videolar kayda almaya başladı.
Görüntülerde uzaya çıkmayı hedefleyen ve babaannesi ile vakit geçiren astronot, Türkiye Uzay Ajansı’ndan gelecek telefonu beklerken NASA’dan gelen telefon çağrılarına ise cevap vermiyor. Babaannesi ise uzaya çıkamayan astronotu ‘Üzülme seneye çıkarsın’ diye teselli ediyor. Uzay meraklısı gençlerin videoları, sosyal medyada ilgi görüyor. Gençlerin videolarını Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından paylaştı.
Astronot, dünyadaki savaşlar ve açlığa dikkat çekmek istiyor
Mehmet Akif Sipahioğlu, arkadaşlarıyla kültür sanat dergisi hazırladıklarını belirterek, “Dergimizin ilk sayısının kapağında bir astronot kullandık. Kolunda atmacayla dünyaya bakan bir astronot. Dünyadan şikayetçi, dünyadaki açlık, savaş ve yoksulluk dolayısıyla gökyüzüne çıkmak istiyor. Gökyüzüne çıkana kadar burada yaşadıklarını, duygu dünyasını videolarla anlatmaya çalışıyoruz. Uzaya çıkma amacını gerçekleştirirken de aklıselim insanlara ihtiyacı var. Burada babaannemiz devreye giriyor, onu yönlendiriyor. Astronot kadar, babaannemiz de çok dikkat çekti. Babaannemiz ilk başlarda zorlansa da şimdi doğaçlama her şeyi yapıyor. O da astronotumuzu çok sevdi” dedi.