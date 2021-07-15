Rize’de sel felaketi! 5 ölü, 3 kişi kayıp! Felaketin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

Rize’de 7 saatte metrekareye düşen 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 5 kişinin öldüğü, 3 kişinin kaybolduğu, 4 kişinin yaralandığı, alt ve üst yapıda hasarların meydana geldiği sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Kentte ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları selin sürüklediği moloz, taş ve odunlarla kaplandı, otomobiller gömüldü.