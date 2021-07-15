Rize’de sel felaketi! 5 ölü, 3 kişi kayıp! Felaketin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
RİZE dün akşam aşırı sağanak yağmur sonrası sele teslim oldu. Saat saat ölü sayısı artıyor. Son olarak bir kö muhtarı ile bir kadının cenazesinin daha bulunmasıyla ölü sayısı 5'e yükseldi. Kayıp ihbarı yapılan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Şehircilik, İçişleri ve Altyapı bakanları bölgede... Felaketin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı. Meteoroloji yeni sağanak yağış uyarısı yaptı.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor. Rize'nin 6 ilçesinde dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı, heyelanlar meydana geldi. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi; kayıp oldukları bildirilen Muradiye beldesinde 2, Güneysu ilçesi Tepebaşı köyünde ise 1 kişiyi arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanın yol açtığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı.
Rize’de 7 saatte metrekareye düşen 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 5 kişinin öldüğü, 3 kişinin kaybolduğu, 4 kişinin yaralandığı, alt ve üst yapıda hasarların meydana geldiği sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Kentte ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları selin sürüklediği moloz, taş ve odunlarla kaplandı, otomobiller gömüldü.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor. Rize'de sağanak nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi. Ardeşen ilçesinde bazı dereler taşarken, Armağan köyünde yollar, ulaşıma kapandı. Işıklı köyünde ise bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.
Dere yataklarından uzaklaşın!
Karadeniz Sahil Yolu Işıklı mevkisinde ise ulaşımda aksama yaşanırken, şiddetli yağışın sürdüğü bölgede taşkın riskine karşı yetkililer, dere yataklarından uzak durulması çağrısı yapıyor.