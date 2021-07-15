Rize’de sel felaketi! 2 ölü, 6 kişi kayıp! Felaketin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor. Rize'de sağanak nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi. Muradiye ilçesinde heyelan nedeniyle bir ev çökerken çöken evin enkazından 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı, kayıp 6 kişi aranıyor. Ardeşen'de bazı dereler taşarken, Armağan köyünde yollar, ulaşıma kapandı. Güneysu ilçesinde şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanın yol açtığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Bakan Soylu, " Cumhurbaşkanımızın talimatı ile tüm ekip buradayız, vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız" dedi.