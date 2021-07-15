Rize’de sel felaketi! 2 ölü, 3 kişi kayıp! Felaketin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
RİZE dün akşam aşırı sağanak yağmur sonrası sele teslim oldu. Muradiye ilçesinde bir ev heyelanda yıkıldı. 2 kişi hayatını kaybetti kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Şehircilik, İçişleri ve Altyapı bakanları bölgede... Felaketin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı. Meteoroloji yeni sağanak yağış uyarısı yaptı.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor. Rize'de sağanak nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi. Muradiye ilçesinde heyelan nedeniyle bir ev çökerken çöken evin enkazından 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı, kayıp 3 kişi aranıyor. Ardeşen'de bazı dereler taşarken, Armağan köyünde yollar, ulaşıma kapandı. Güneysu ilçesinde şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanın yol açtığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Bakan Soylu, " Cumhurbaşkanımızın talimatı ile tüm ekip buradayız, vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız" dedi.
Rize’de 7 saatte metrekareye düşen 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin kaybolduğu, 4 kişinin yaralandığı, alt ve üst yapıda hasarların meydana geldiği sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Kentte ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları selin sürüklediği moloz, taş ve odunlarla kaplandı, otomobiller gömüldü.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor. Rize'de sağanak nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi. Ardeşen ilçesinde bazı dereler taşarken, Armağan köyünde yollar, ulaşıma kapandı. Işıklı köyünde ise bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.
Dere yataklarından uzaklaşın!
Karadeniz Sahil Yolu Işıklı mevkisinde ise ulaşımda aksama yaşanırken, şiddetli yağışın sürdüğü bölgede taşkın riskine karşı yetkililer, dere yataklarından uzak durulması çağrısı yapıyor.