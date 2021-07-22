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Rize'de sağanak nedeniyle dereler taştı tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Rize'nin Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu. Tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu.

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Rize genelinde devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu.

Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yağış nedeniyle yükseldi, Fındıklı'dan geçen Arılı Deresi ise taştı. Bu nedenle tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu.

İlçelerde ulaşımı sağlayan bazı yollar da derelerin taşması sonucu trafiğe kapandı.

Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastığı ilçede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı. Sağanağın sürdüğü kentte bazı köy yolları da ulaşıma kapandı.

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