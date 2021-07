Rize'de sağanak nedeniyle dereler taştı Bakan Süleyman Soylu son durumu açıkladı

Rize'nin Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu. Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Soylu, can kaybı olmadığını, iki kişinin yaralandığını söyledi.

Rize genelinde devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu.

Rize Valisi: Can kaybı ve yaralanma olmadı

Rize'de yaşanan selle ilgili son bilgileri CNN Türk'e anlatan Vali Kemal Çeber, "Mikro klima iklimi var burada. Yoğun yağış uyarısını alırız ama uzmanlarımız yağışın hangi ilçeyi vuracağını bilmez. Her tarafta tedbir alınır. Ardeşen Tunca ilçelerimizde yoğun yağış aldık. Son 12 saattir 110 kilograma yakın yağış düştü buraya. Çok şiddetli bir yağışı ifade eder. Tüm tedbirleri almıştık. Can kaybı ve yaralanma olmadı. 5 köy yolu kapalı. 4'ünü kendimiz kapattık, 1'i heyelan sebebiyle kapandı. 2 mahsur kalma olayımız vardı. Anne-baba onları kurtardık. Diğerinde de can güvenliği riski yok. Spor salonlarımızı, KYK yurtlarımızı ve evlerimizi kontrol ettik" dedi.

Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yağış nedeniyle yükseldi, Fındıklı'dan geçen Arılı Deresi ise taştı. Bu nedenle tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu.

İlçelerde ulaşımı sağlayan bazı yollar da derelerin taşması sonucu trafiğe kapandı.

Bakan Soylu sel bölgesinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Arhavi ilçesinde derenin taşması sonucu sel meydana gelen bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, iş makinesine binerek yetkililerden bilgi aldı, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Soylu: Baraj patladığı iddiası doğru değil

Sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Soylu, can kaybı olmadığını, iki kişinin yaralandığını söyledi.

Yarın saat 24.00'e kadar kuvvetli yağış uyarısının devam ettiğini söyleyen Soylu, gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Soylu, "Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Baraj patladı iddiası doğru değil. Gerekli tahliyeler yapılıyor" diye konuştu.

Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastığı ilçede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı. Sağanağın sürdüğü kentte bazı köy yolları da ulaşıma kapandı.

Fındıklı ilçesinde aşırı yağışlardan ötürü taşan dere köy yolundan aktı. Yolun kenarındaki bir ev ise mahalle sakinlerinin yardımıyla tahliye edildi. Evin karşısına çekilen bir iple tutunarak geçen vatandaşlar zor anlar yaşadı.