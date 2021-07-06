BIST 1.396
DOLAR 8,66
EURO 10,26
ALTIN 505,10

Rize'de otomobilini ahşap kamyonete çevirdi gelen teklife kimse inanamadı

Rize'de otomobilini ahşap kamyonete çevirdi gelen teklife kimse inanamadı

RİZE'de marangoz ustası Metin Tercan, 1988 model otomobilini kamyonete çevirdi. Kısa sürede ilgi odağı olan 'kamyonet'e İngiltere'den bile talip çıktı.

Rize'de otomobilini ahşap kamyonete çevirdi gelen teklife kimse inanamadı

Metin Tercan, 1988 model otomobilinin çürüyen kaportasını hurdacıya vererek motorunu yeniden dizayn etti.

112
Rize'de otomobilini ahşap kamyonete çevirdi gelen teklife kimse inanamadı

Motoru çalıştırmayı başaran 66 yaşındaki mobilya ustası Tercan, bunun üzerine aracı ahşapla kaplayarak kamyonete dönüştürmek üzere çalışmaya başladı.

212
Rize'de otomobilini ahşap kamyonete çevirdi gelen teklife kimse inanamadı

Yaklaşık 1,5 yıl evinin altındaki marangoz atölyesinde çalışarak şasi, kaporta, kasa, kapı ve jant kapaklarını ahşaptan yapan Tercan, parçaları birleştirerek kamyoneti kullanılır hale getirdi.

312
Rize'de otomobilini ahşap kamyonete çevirdi gelen teklife kimse inanamadı

Metin Tercan'ın, yaklaşık 50 bin lira maliyetle tamamladığı kamyoneti, sosyal medyada da ilgi çekmeye başladı.

412