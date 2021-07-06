Rize'de otomobilini ahşap kamyonete çevirdi gelen teklife kimse inanamadı
RİZE'de marangoz ustası Metin Tercan, 1988 model otomobilini kamyonete çevirdi. Kısa sürede ilgi odağı olan 'kamyonet'e İngiltere'den bile talip çıktı.
Metin Tercan, 1988 model otomobilinin çürüyen kaportasını hurdacıya vererek motorunu yeniden dizayn etti.
Motoru çalıştırmayı başaran 66 yaşındaki mobilya ustası Tercan, bunun üzerine aracı ahşapla kaplayarak kamyonete dönüştürmek üzere çalışmaya başladı.
Yaklaşık 1,5 yıl evinin altındaki marangoz atölyesinde çalışarak şasi, kaporta, kasa, kapı ve jant kapaklarını ahşaptan yapan Tercan, parçaları birleştirerek kamyoneti kullanılır hale getirdi.
Metin Tercan'ın, yaklaşık 50 bin lira maliyetle tamamladığı kamyoneti, sosyal medyada da ilgi çekmeye başladı.