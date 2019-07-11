Rize'de ormana giden ilginç yol ziyaretçileri şaşırtıyor

İşletme sahibi Dursun Küçük, bölgede farklılık oluşturmak adına köprü üzerine kurdukları restoranın ilgi gördüğünü belirterek ziyaretçilerini ağırladıklarını söyledi. Küçük, "Bölgemizde var olan turizm potansiyeline bir katkı sunmak ve Senoz Vadimizi de turizm merkezi haline getirebilmek, güzellikleri insanlara gösterebilmek için biz de bir adım attık. Turizm hizmeti verilen yerlerde ilginç mimarilerin katkı sağladığını görerek restoranımızı dere üzerinde köprü üstünde kurduk. Yeşilliklerle çevrili doğaya uyum sağlaması içinde ahşap konsept olarak tasarladığımız işletmemiz ilgi gördü. Köprüyü kullanmak isteyenler de rahatlıkla gelip geçebiliyor" dedi.