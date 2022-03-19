Rize'de kış uykusundan erken uyanan ayılar aç kalınca köye inip talan etti
RİZE'nin Çayeli ilçesinde köye inen iki ayı onlarca arı kovanına zarar verirken bal üreticileri bu duruma isyan etti.
RİZE'nin Çayeli ilçesine bağlı sahilden 1 kilometre yukarıdaki Demirhisar köyü Konak mevkiinde arıcılık yapan 47 yaşındaki Ahmet Salih, evinin yakınındaki arı kovanlarının yanına gitmesiyle kovanlarının zarar gördüğünü fark etti.
Arıları için bölgeye kurduğu kamera sisteminden kayıtları kontrol eden Salih, kovanlara ayı tarafından zarar verildiğini anladı.
Ayıların kendisini yaklaşık 30 bin lira zarara uğrattığını ve yıllardır verdiği emeklerin heba olduğunu ifade eden Salih, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden konu ile ilgili önlem alınmasını istedi.
Salih, yaptığı açıklamada, "Hemşin'de başıma yine benzer bir olay gelmişti. Ama orası orman, Kaçkar Dağı'nın etekleri, orada helali hoş olsun ama burada ben onu gırtlağından çıkartıp alacağım onu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünü aradık, "Onların da yaşam hakkı var, foto kapan kuracağız, tespit edeceğiz onu" dediler. Benim kameram var. Tespiti yaptım, babasının malı gibi yiyor arıları. Benim arının yaşam hakkı yok mu? Benim 30 bin liralık arımı yemiş. Kim verecek bunun karşılığını? Sonra arı faydalı bir şey, ayı faydalı bir şey değil" dedi.