Rize'de kış uykusundan erken uyanan ayılar aç kalınca köye inip talan etti

Salih, yaptığı açıklamada, "Hemşin'de başıma yine benzer bir olay gelmişti. Ama orası orman, Kaçkar Dağı'nın etekleri, orada helali hoş olsun ama burada ben onu gırtlağından çıkartıp alacağım onu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünü aradık, "Onların da yaşam hakkı var, foto kapan kuracağız, tespit edeceğiz onu" dediler. Benim kameram var. Tespiti yaptım, babasının malı gibi yiyor arıları. Benim arının yaşam hakkı yok mu? Benim 30 bin liralık arımı yemiş. Kim verecek bunun karşılığını? Sonra arı faydalı bir şey, ayı faydalı bir şey değil" dedi.