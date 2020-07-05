Rize'de kaybolan 11 yaşındaki İmam Can'dan iyi haber! 12 km uzaklıkta bulundu

Sabahın ilk saatlerinde arama çalışmalarına devam etmek için ilçe merkezinde toplanan ekipler yola çıktı. İlçe merkezinden 12 km uzaklıktaki Tulumpınar köyüne hareket halinde olan ekipler yolda bir çocuğun kendilerine doğru yürüdüğünü görünce durdu. Dün kaybolan ve 18.00’dan beri aranan İmam Can Kaya olduğu anlaşılan çocuk ekipler tarafından İkizdere Devlet Hastanesine getirildi. Burada ilk kontrolleri yapılan Kaya’nın düşme sonucu açıldığı düşünülen yarası sarıldıktan sonra Rize Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.