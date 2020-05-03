Rize'de katliam! Muhtarı, muhtarın eşini ve yengesini öldürüp kayıplara karıştı

RİZE'de arazi anlaşmazlığı kanlı bitti. Pazar İlçesi'nin Şehitlik köyünde H.D. arazi yüzünden çıkan tartışmada köy muhtarı, muhtarın eşi ve yengesini öldürüp kayıplara karıştı.

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Rize'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. H.D., köy muhtarı ile muhtarın eşi ve yengesini öldürdü. Olay, Rize’nin Pazar ilçesinde meydana geldi. Şehitlik köyünde yaşayan ve aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu bilinen köy muhtarı Osman Dalyanoğlu ile akrabası H.D. arasında tartışma çıktı.

Üzerindeki silahı çıkarıp kurşun yağdırdı

Üzerinde silah bulunan H.D., muhtara, eşi Bahriye Dalyanoğlu’na ve muhtarın yengesi Şerife Dalyanoğlu’na ateş etti. 51 yaşındaki muhtar ile 50 yaşındaki eşi olay yerinde hayatını kaybetti.

Yenge kaldırıldığı hastanede can verdi

Şerife Dalyanoğlu ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede can verdi. Polis, olay sonrası kaçan katil zanlısı H.D.’yi yakalamak için operasyon başlattı.