Rize'de 'kahverengi kokarca'ya damacana ile savaş açtılar! Fındığın kökünü kurutuyor
Doğu Karadeniz bölgesinde 'kahverengi kokarca' istilası fındığın kabusu oldu. Fındık başta olmak üzere bitki ve meyvelerin bahçelerde yapraklarını yiyen bu böcek aynı zamanda ağaçların sularını da emerek kurutuyor. Böceğe açılan savaşta 1600 noktada damacana tuzakları kuruldu.
Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta verim ile kaliteyi düşüren hastalık ve zararlılara yönelik başlatılan mücadele devam ediyor. Bölgede bitkilere dadanan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü de tehdit oluşturuyor.
Gürcistan'dan Türkiye'ye geldiği saptanan ve günde 30 kilometre yol kat eden böcek türü, suyunu emdiği fındık ağaçlarının kökünün kurumasına neden oluyor. Fındığın kökünü 20 günde kuruttuğu belirtilen istilacı böceğe karşı biyolojik mücadele başlatıldı.
Cezbedici koku yayıyor: Rize'de, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün yaptığı ortak çalışma ile biyolojik mücadele kapsamında bahçelere, içerisinde cezbedici koku yayan madde bulunan damacana tuzakları yerleştirildi.
Bölgede böceğin yoğun olarak görüldüğü 1600 noktaya yerleştirilen 19 litrelik damacanalarla türün imha edilmesi amaçlanıyor. Ekipler belirli aralıklarla damacanaları kontrol ederek, böcekleri toplayıp imha ediyor.