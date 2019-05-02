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Rize'de iki çocuk kayboldu bir ilçe ayaklandı

Demirören Haber Ajansı
Rize'de iki çocuk kayboldu bir ilçe ayaklandı

RİZE Fındıklı'da 4 ve 5 yaşlarındaki Barış Yıldırım ve Selim Yağız Özkan bulunamadı. Hoparlörden anonslar yapılırken iki çocuk için seferberlik ilan edildi.

Fındıklı ilçesi Merkez Mahallesi'nde evlerinin önündeki parkta oynayan Selim Yağız Özkan ile Barış Yıldırım, dün saat 17.00 sıralarında gözden kayboldu. Yakınları, çevrede çocukları aradı, bulamayınca da polise haber verdi.

İlçede polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve AKUT ekipleri ile vatandaşların katılımı ile geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Polis ekipleri, kaybolan çocukların bulunması için park çevresindeki MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

İlçe seferber oldu
Çocukları arama çalışmaları sabah saatlerine kadar aralıksız sürdürüldü. Ekiplerin yanı sıra belediye hoparlörlerinden yapılan çağrı ve cep telefonlarına gönderilen SMS aracılığıyla ulaşılan binlerce kişi de arama çalışmalarına destek veriyor.


Her yer didik didik aranıyor
Yapılan çağrı ile vatandaşlardan, çocukların bulununcaya kadar arama çalışmalarına devam etmesi isteniyor. Ekipler ve vatandaşlar cadde ve sokaklar ile dere yatakları ve bina zemin ve bodrum katları, metruk binalarda arama çalışması yürütüyor.


Dere yataklarında arama çalışması başlatıldı
Rize Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Dalgıç ekipleri de dere yataklarında arama çalışması başlattı. Sabah saatlerinde ilçeye gönderilen takviye arama-kurtarma birlikleri de arama çalışmasına katıldı.

Parktan yürüyerek çıkmışlar
Rize Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kayıp çocukların bulunması için özel bir ekip oluşturuldu. Mobese ve iş yeri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, çocukların parktan çıkıp, önlerinde yürüyen kişiyi takip ettiklerini tespit etti. Polis kimliğini belirlemeye çalıştığı kişinin çocuklarla bağlantısı olup olmadığını araştırıyor. 

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