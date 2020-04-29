Rize'de gökyüzünde esrarengiz ışık! Köylüler görünce Kelime-i Şehadet getirdi
RİZE'nin Pazar ilçesinde gökyüzünde ortaya çıkan sıralı parlak cisimler köylülerin ödünü koparttı. Esrarengiz cismin görüntüleri cep telefonu ile kayda alındı.
RİZE'nin Pazar ilçesine bağlı Sivritepe köyünde, vatandaşlar tarafından görüntülenen gökyüzündeki sıralı parlak cisimler, heyecanla birlikte korku yarattı. Görüntüleri kayda alan Savaş Büyükterzi, “Büyük heyecanla birlikte panikledik. O panikle Kelime-i Şahadet getirdik” dedi.
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Sivritepe köyünde, önceki akşam saatlerinde gökyüzünde görülen sıralı parlak cisimler hem merak uyandırdı hem de korkuya neden oldu.
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Köylüler, cep telefonlarıyla belirsiz cismi kaydederken görüntülerde parlak cismin, bir süre yere doğru süzülüp, kaybolduğu gözlendi.
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Büyük ilgi gören parlak cismin ne olduğu ise merak konusu oldu. 'UFO' olduğu zannedilen ışıkların ABD’ye ait bir şirketin internet uydu takım yıldızları olduğu tahmin ediliyor.
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