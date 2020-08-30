Rize'de esnafın yaptığına bakın dükkanını iple camiye bağladı
RİZE Büyükköy'de bir esnaf dükkanı sele kurban gitmesin diye iple caminin kolonuna bağladı.
ÇAYELİ ilçesi Büyükköy beldesinde meydana geldi. Beldeye bağlı Demirciler mahallesinde bakkallık yapan Oktay Özdemir, geçtiğimiz hafta Doğu Karadenizi etkisi altına alan sağanak yağışlarda dükkanı sele kurban gitmesin diye arkadaşlarının da yardımıyla iple hemen dükkanının karşısındaki caminin kolonuna bağladı.
O anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken video bir anda binlerce kişi tarafından paylaşılmaya başlanınca Büyükköy Belediyesi harekete geçerek bölgede inceleme yaptı.
Yapılan incelemelerin neticesinde sürekli toprak kayması olan yerde duvar yapılması kararına varıldı.
H r yağmurda dükkanlarının altının koptuğunu ve bir felaket yaşanmadan olaya dikkat çekmek istedikleri için sosyal medyada böyle bir paylaşım yaptıklarını dile getiren Oktay Özdemir şöyle konuştu:
“Korku dolu anlar yaşadık. Her seferinde bu böyle oluyor. Her yağmurda dükkanın alt tarafı kopuyor, ekipler gelip yolu açıyorlar. Taşlar var burada. Onlar aşağıya doğru yuvarlanıyor. Üzerimize düşmesin diye aşağıdan hızla geçiyoruz."