Rize'de esnafın yaptığına bakın dükkanını iple camiye bağladı

Yapılan incelemelerin neticesinde sürekli toprak kayması olan yerde duvar yapılması kararına varıldı.

H r yağmurda dükkanlarının altının koptuğunu ve bir felaket yaşanmadan olaya dikkat çekmek istedikleri için sosyal medyada böyle bir paylaşım yaptıklarını dile getiren Oktay Özdemir şöyle konuştu: