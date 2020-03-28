Rize'de eski eşini sokak ortasında öldüren kocanın medya paylaşımı dikkat çekti

Rize'de eski eşini cadde ortasında öldüren koca herkesi şoke etti. Olay, dün saat 15.00 sıralarında kentin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. Caddede ablasıyla yürüyen Hatice Kurt'a, boşandığı Ali Rıza Havuz, tabancayla ateş etti. Kurt, başından vurularak, ağır yaralandı.