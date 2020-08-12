Rize'de dehşet! Gamze Pala'yı öldürüp cesedi başında beklerken bunları söylemiş

Sosyal medyada doğum gününde onlarca mesaj

İddianamede, tutuklu şüphelinin, sosyal medya hesabından, Gamze Pala’ya doğum günü olan 7 Ekim günü onlarca mesaj gönderdiği bildirildi. Mesajlarından birinde, “Sana olan sevgim kalbimde yaşayacak. Ebediyen üzülmek kaderimde varmış. Ben yine de seni seveceğim. Papatyam, doğum gününü tüm kalbimle kutlarım. Allah uzun ömür versin, nice doğum günleri kutlaman dileğiyle. Senin sevgin ebediyen kalbimde yaşayacak” yazdığı kaydedildi.