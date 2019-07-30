Rize'de bulutların arasında yüzdüler havalar yanıyor ama su -5 derecede
RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Karmik Yaylası'nda gezintiye çıkan 3 dağcı, sıcaklığın sıfırın altında 5 derece olan Karmik buzul gölüne girerek serinledi.
Deniz seviyesinden 2 bin 900 metre yükseklikteki Karmik Yaylası'na çıkan 3 dağcı, yeşilliğin, sessizliğin ve bulutların arasında göle girdi. Elevit ve Trovit yaylalarını geçerek, 3 saatlik yürüyüşün ardından ulaşılabilen Karmik buzul gölüne gidenler, manzaranın keyfini de çıkarıldı.
Doğu Karadeniz Doğa Sporları Kulübü Başkanı Dursun Ali Demiroğlu, zorlu yürüyüşle buzul gölüne ulaştıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:
Tırmanma parkuru: "Genelde tırmanış olan bir parkur. Keyifli yürüyüş alanı aslında. Bol bol fotoğraf çekilecek alanlar var. Karmik gölüne girerek yüzdük, serinledik"
Yorucu ve sıcaktı: Dağcı Burak Turna da "Yaklaşık 3 saat yürüyüş ardından yaylaya ulaştık. Yorucu ve sıcak bir havaydı." diyerek konuşmasına şu şekilde devam etti: