Rize'de bulutların arasında yüzdüler havalar yanıyor ama su -5 derecede

Rize'de bulutların arasında yüzdüler havalar yanıyor ama su -5 derecede

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Karmik Yaylası'nda gezintiye çıkan 3 dağcı, sıcaklığın sıfırın altında 5 derece olan Karmik buzul gölüne girerek serinledi.

Rize'de bulutların arasında yüzdüler havalar yanıyor ama su -5 derecede - Sayfa 1

Deniz seviyesinden 2 bin 900 metre yükseklikteki Karmik Yaylası'na çıkan 3 dağcı, yeşilliğin, sessizliğin ve bulutların arasında göle girdi. Elevit ve Trovit yaylalarını geçerek, 3 saatlik yürüyüşün ardından ulaşılabilen Karmik buzul gölüne gidenler, manzaranın keyfini de çıkarıldı.

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Rize'de bulutların arasında yüzdüler havalar yanıyor ama su -5 derecede - Sayfa 2

 Doğu Karadeniz Doğa Sporları Kulübü Başkanı Dursun Ali Demiroğlu, zorlu yürüyüşle buzul gölüne ulaştıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

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Rize'de bulutların arasında yüzdüler havalar yanıyor ama su -5 derecede - Sayfa 3

Tırmanma parkuru: "Genelde tırmanış olan bir parkur. Keyifli yürüyüş alanı aslında. Bol bol fotoğraf çekilecek alanlar var. Karmik gölüne girerek yüzdük, serinledik"

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Rize'de bulutların arasında yüzdüler havalar yanıyor ama su -5 derecede - Sayfa 4

Yorucu ve sıcaktı: Dağcı Burak Turna da "Yaklaşık 3 saat yürüyüş ardından yaylaya ulaştık. Yorucu ve sıcak bir havaydı." diyerek konuşmasına şu şekilde devam etti: 

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