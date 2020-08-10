Rize'de balıkçılar şaşkına döndü olması gereken yerde değildi

Atlas Okyanusu’nda yaşayan Lophiidae familyasına ait balık türü olan Fener balığı, Türkiye’de de Akdeniz ve Ege Denizi’nde hayatını sürdürüyor. Denizin en çirkin balığı olan Fener balığı Karadenizli balıkçılar tarafından Rize açıklarında tutuldu. 9 kilogramlık ağırlığı ile yaşam alanı olmayan Karadeniz’de nasıl bu kadar büyüdüğü cevap bulamayan sorulardan.