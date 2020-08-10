Rize'de balıkçılar şaşkına döndü olması gereken yerde değildi
AKDENİZ'de yaşayan fener balığı Rize'de tutuldu. Yolunu kaybettiği belirtilen hayvan balıkçıları da şaşkınlığa uğrattı.
Atlas Okyanusu’nda yaşayan Lophiidae familyasına ait balık türü olan Fener balığı, Türkiye’de de Akdeniz ve Ege Denizi’nde hayatını sürdürüyor. Denizin en çirkin balığı olan Fener balığı Karadenizli balıkçılar tarafından Rize açıklarında tutuldu. 9 kilogramlık ağırlığı ile yaşam alanı olmayan Karadeniz’de nasıl bu kadar büyüdüğü cevap bulamayan sorulardan.
Yolunu kaybederek Karadeniz’de avlanan Fener balığını dükkanında sergileyen Lokman Armağan, yıllar önce yine Karadeniz’de bu balık türüne rastlandığını fakat bu kadar büyüğünü ilk kez gördüğünü dile getirdi.
Lokman Armağan “Bizim buralara ait bir balık değildir. Akdeniz kökenli bu balığa daha önceleri ufak çaplarda rastlantı olmuştu ama bu kadar büyüğüne ilk kez rastlandı. Bu 9 kilogram geliyor. Normalde Akdeniz’de derin sularda yaşar” dedi.
Birini yolunu bulmada diğerini de yem olarak kullanıyor
Balıkçı esnafı Armağan “Fener balığında 2 tane anten bulunur. Bir tanesi yemdir, diğeri ışıldaktır. Işığını yakar, yemi önünde tutar, bu şekilde avcılık yapar. Enteresan yanı Karadeniz’in balığı değildir. Tutan balıkçı arkadaşımız da unu lokantamızda kendi müşterilerimize sergilememiz için yolladı” ifadelerini kullandı.