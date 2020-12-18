BIST 1.407
DOLAR 7,66
EURO 9,39
ALTIN 463,60
HABER /  YEREL

Rize'de aynı aileden 6 kişi koronadan öldü! Virüs bakın nereden bulaşmış

Demirören Haber Ajansı

RİZE'de 5 kişinin 1 ay içerisinde koronavirüsten hayatını kaybettiği aileden bir kişi daha koronavirüse yenik düştü. Fatma Duman (53), Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aileden 6 kişinin daha koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

Abone ol

İstanbul’da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca götürüldükleri hastanede koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan Muhammet Genç hastanede, oğlu Burak Genç ise evde tedaviye alındı. Evde izole olan Burak Genç, geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım’da hayatını kaybetti. Burak Genç’in cenazesi, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi.

Oğlu Burak Genç’in ölüm haberinin ardından hastanede durumu ağırlaşan Muhammet Genç ise 12 Kasım'da yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Muhammet Genç, salgın tedbirleri altına kılınan cenaze namazının ardından, daha önce oğlunun defnedildiği kabristanlıkta, gözyaşları arasında defnedildi.


3 kişi daha öldü
Aynı aileden Bünyamin Genç 1 Aralık’ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık’ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta koronavirüse yenik düşerek, hayatını kaybetti. Rize Devlet Hastanesi’nde tedavi gören ve Ali Genç'in kardeşi Fatma Duman da dün hayatını kaybetti. Aynı aileden 6 kişinin de koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi. 


Cenaze ve taziyede virüs bulaşmış
Rize'de, yaklaşık 1,5 ay içinde koronavirüsten yaşamını yitiren aynı aileden 6 kişi ile tedavisi süren 6 akrabalarının, taziyede virüs kaptıkları ortaya çıktı. Covid-19 tedavisi gördüğü evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Burak Genç'in cenaze ve taziyesinde bir araya gelen aile bireylerine virüsün yayıldığı öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Eskişehir'de kuyunun içinden çıktı! Çinliler sıraya girdi! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
DEVA Partisi 5 ayda il başkanını değiştirdi! Trabzon'a ikinci kurucu başkan
Uzun zamandır görünmeyen Yiğit Bulut'un dönüşü sert oldu! Sözleri ses getirdi
İBB Meclisi fiyatları belirledi! İşte en yüksek mezar yeri ücreti
Uzaktan eğitim ve yarıyıl tatilinin süresi uzatıldı! MEB duyurdu
Koronavirüsten ölen sağlıkçıların yakınlarına maaş bağlanacak! 81 ile genelge gitti
Hulusi Akar'dan S-400 açıklaması: Kullanmak için aldık, satmak için değil
ÖNCEKİ HABERLER
İkranur'un ölümündeki sır perdesi otopsi raporuyla aralandı
Selman Öğüt'ten "Pelikan yeni FETÖ'dür" sözlerine tepki! Çok tehlikeli provokasyon
15 tatil ne zaman başlıyor 1 hafta daha uzadı kaç gün sürecek?
NATO'nun en çok korktuğu savunma sistemi S-400 mü? National Interest sordu
18 Kasım altın fiyatları! Gram altın 466 liradan satılıyor
Begüm Öner nereli kaç yaşında kardeşi Masterchef'te yarıştı
Yorumlar