Rize'de ağaca çıkan talihsiz adam elektrik akımına kapılarak can verdi

Rize'de ağaca çıkan talihsiz adam elektrik akımına kapılarak can verdi

RİZE İkizdere'de armut toplamak için ağaca çıkan talihsiz adam yüksek gerilime kapılarak yaşamını yitirdi.

Rize'de ağaca çıkan talihsiz adam elektrik akımına kapılarak can verdi - Sayfa 1

İlçeye bağlı Yeşiltepe köyünde yaşayan emekli zabıta memuru Muhsin Albayrak armut toplamak için ağaca çıktı. Armut topladıktan sonra yüksek gerilim kablolarına temas etmesi sonucu bir anda elektrik akımına kapıldı.

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Rize'de ağaca çıkan talihsiz adam elektrik akımına kapılarak can verdi - Sayfa 2

Hayatını kaybetti

Ağacın üzerinde hayatını kaybeden Albayrak olay yerine gelen İDAK ekibi ve itfaiye ekipleri tarafından hayatını kaybettiği daldan indirildi.

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Rize'de ağaca çıkan talihsiz adam elektrik akımına kapılarak can verdi - Sayfa 3

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Rize'de ağaca çıkan talihsiz adam elektrik akımına kapılarak can verdi - Sayfa 4
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