Rize'de ağaca çıkan talihsiz adam elektrik akımına kapılarak can verdi
RİZE İkizdere'de armut toplamak için ağaca çıkan talihsiz adam yüksek gerilime kapılarak yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Yeşiltepe köyünde yaşayan emekli zabıta memuru Muhsin Albayrak armut toplamak için ağaca çıktı. Armut topladıktan sonra yüksek gerilim kablolarına temas etmesi sonucu bir anda elektrik akımına kapıldı.
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Hayatını kaybetti
Ağacın üzerinde hayatını kaybeden Albayrak olay yerine gelen İDAK ekibi ve itfaiye ekipleri tarafından hayatını kaybettiği daldan indirildi.
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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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