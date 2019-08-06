Rize'de 500 yıllık çivisiz cami turist akınına uğruyor! Canları pahasına koruyorlar
RİZE Hemşin'de 500 yıldır ibadete açık olan çivisiz ve ahşap cami, mimarisiyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.
Hemşin'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma envanterine kaydı yapılan 500 yıllık tarihi Bilen Köyü Camisi, altı kesme taştan üst katları ise ahşaptan yapılan mimarisi ile öne çıkıyor. Ahşap bölümü çivisiz yığma tarzda yapılırken giriş kapısı, minber, mahfil, sütün başlıkları ve balkonlardaki ahşap süslemeleri dikkat çekiyor.
Camide geometrik ve stilize edilmiş bitkisel süslemeler içerisinde mührüsüleyman motifleri de yer alıyor. Camide yaz aylarında çocuklara Kuran-ı Kerim eğitimi veriliyor. Birkaç kez restore edilen cami ziyaretçilerini de ağırlıyor.
Bilen Köyü Camii İmamı Orhan Özbek, tarihi caminin diğer camilere nazaran maneviyatının daha yüksek olduğunu belirterek şöyle konuştu: Osmanlı zamanında burada görev yapan bir kadı için köye bir kervansaray yapılmış. Sonra kervansaray bozularak onun tahtaları ile bu cami ve 2 ev yapılmış.
Ne zaman yaptırıldığı kesin olarak bilinmemekte. Ancak ahşapta yaptırılan incelemeler sonucunda 500 yıllık olduğu bilgisine ulaşılıyor. Cami ilk yaptırıldığında geçme olarak çivisiz yapılmış.