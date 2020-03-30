Rize Aşıklar köyü otomatik kepenk koydu! Köylülerin sıradışı koronavirüs önlemi

Sadece yaya girişine izin veriliyor

Eskici kardeşler, evlerinin bitişiğindeki kepengi mahalleye gelenler için açıyor sonra yine kapatıyor. Mahalleye araçla girişe ve mahalleden olmayanların girişine de izin verilmiyor. Sadece yaya girişine izin verilirken kepenk, gece gündüz kapalı tutuluyor.