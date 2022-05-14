Rize-Artvin Havalimanı açılıyor! Erdoğan'dan açılış töreninde önemli açıklamalar

Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçaklar, iki liderin açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı'na geldi.

Açılış töreni için İstanbul'dan hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler özel uçak "TUR" ile saat 13.20'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de saat 13.45'te Rize'ye geldi.

Rize-Artvin Havalimanı'na "Rize-Artvin" isimli ilk yolcu uçağı iniş yaptı

Rize-Artvin Havalimanı daimi hava hudut kapısı ilan edildi

Liderleri taşıyan uçaklar, su takı ile karşılandı.

Aliyev'i uçaktan inişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra mevkidaşıyla açılış töreninin yapılacağı alana geçti. Erdoğan ve Aliyev törenin ardından bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Aliyev'in açıklamaları:

İlk olarak Aliyev söz alarak törende konuşma yaptı. Aliyev şunları söyledi:

"Kardeş Türkiye günden güne güçleniyor, gelişiyor. Savaşın ilk gününde Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır demesi, birçokları için mesaj oldu. Türkiye bizim arkamızdaydı. Azerbaycan halkı hiçbir zaman bu kardeşliği unutmayacak. Karabağ'ın imarı için beraber, omuz omuza çalışıyoruz. Aziz dostlar, ben ilk kez Rize'deyim. Uçaktan burayı seyrederken dedim ki, burası cennete benziyor. Rize'nin, Artvin'in, Karadeniz'in tabiatı büyük servettir ama en büyük servet, bu bölgenin insanlarıdır."

Ardından kürsüye gelen Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor: