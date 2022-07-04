Rıza Kocaoğlu Cihangir'de bir güzelle kameralara hazırlıksız yakalandı! Ne diyeceğini bilemedi!
Bir zamanların çok sevilen dizileri Kuzey Güney ve Çukur'da muhteşem oyunculuğuyla akıllarda kalan Rıza Kocaoğlu, üç aylık sevgilisi Selin Işık ile birlikte Cihangir'de bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Kocaoğlu, gözlerini Selin Işık’tan alamadı.
Muhteşem oyunculuk performanslarıyla dizilere imzasını atan Rıza Kocaoğlu, geçtiğimiz gün Cihangir'de üç aydır birlikte olduğu kendisi gibi oyuncu sevgilisi Selin Işık ile birlikte görüntülendi. Sempatik tavırlarıyla magazin gündemine damga vuran Kocaoğlu, bakın neler söyledi...
Rıca Kocaoğlu, önceki akşam Cihangir'de bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Rıza Kocaoğlu'nun yanında yeni sevgilisi Selin Işık da vardı. Rıza çıkışta “Size poz verelim öyle çekin” dedi. Sonra da gözlerini Selin Işık’tan alamadı.
Ekim 2021'de bir eğlence mekanında objektiflere takılan Rıza Kocaoğlu'nun, 'Atiye' dizisinin yardımcı yönetmeni Burcu Alptekin'le yakınlaştığı iddia edilmişti. İddialara göre arkadaş grubuyla eğlenen ikili, birbirini öpücüklere boğmuştu. Etraftakilere aldırış etmeyen Kocaoğlu'nun, Alptekin'e sık sık sarılmıştı. Hatta oyuncunun samimiyetinden rahatsız olan Alptekin'in, bir ara Kocaoğlu'nu elinden ittiği ileri sürülmüştü. İkilinin yanında olan oyuncu Kadir Çermik ise basın mensuplarını görünce arkadaşlarını uyarmıştı.
''Sadece arkadaşım''
Arkadaşlarının ardından mekandan çıkan Kocaoğlu, ilişki soruları karşısında espri yaparak konuyu kapatmaya çalışmış, muhabirlerin "Sizi sarmaş dolaş görüntüledik" demesi üzerine "Görüntüleyin" demekle yetinmişti. Konuyla ilgili daha sonra açıklama yapan ünlü oyuncu, yönetmen Burcu Alptekin ile aşk iddialarına, “Öyle bir şey yok. Aşk yok zaten hayatımda, kendiniz yazıp çizdiniz. Kendisi benim arkadaşım olur” demişti.