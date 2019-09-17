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Rıza Kayaalp dünya şampiyonluğu için mindere çıkıyor

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda adını finale yazdırdı. Kayaalp, bugün final için mindere çıkıyor.

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda adını finale yazdırdı.

Başkent Nur Sultan'da gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde milli sporcu Rıza, grekoromen stil 130 kilo yarı finalinde Alman Eduard Popp ile karşılaştı. Alman güreşçi karşısında ilk devreyi 1-0 önde tamamlayan Rıza, minderden 4-1 galip ayrılarak finale yükseldi.

Şampiyonluk için mindere çıkıyor
Daha önce üç kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi, bugün finalde Kübalı Oscar Pino Hinds ile altın madalya mücadelesi verecek. Final 16.30'da TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak. 

İlk peşinde
Rıza Kayaalp, altın madalya kazanması halinde grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olacak.

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