BIST 1.446
DOLAR 8,46
EURO 10,01
ALTIN 488,56
HABER /  SPOR
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Rıza Çalımbay'ın Fenerbahçe maçı planı

Rıza Çalımbay'ın Fenerbahçe maçı planı

DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları maça puan ya da puanlar için çıkacaklarını söyledi. Çalımbay, “Bizim tek düşüncemiz oradan puan ya da puanlar almak. Defanstan ziyade golü düşünmemiz gerekiyor” dedi.

Abone ol

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu. Çalımbay, Avrupa kupası maçlarıyla birlikte sezona çok iyi başladıklarını söyledi.

Sezonu erken açmaları ve 2 günde bir maç yapmaları nedeniyle takımın yorulduğunu ve sakatlıkların meydana geldiğini söyleyen Çalımbay, “Kopenhag ile oynadığımız son maçta stopersiz oynadık. 2 tane bekimizi stoper oynatmak zorunda kaldık. Milli maç arasını da iyi değerlendirdik. Oyuncularımıza izin verdik. Sakat arkadaşlarımız döndü. Takım olarak hazır duruma geldik” şeklinde konuştu.

“Takımıma inanıyor ve güveniyorum”

Fenerbahçe’nin formda bir takım olduğunu dile getiren Çalımbay, “Bizim tek düşüncemiz oradan puan ya da puanlar almak. Başka düşüncemiz yok. Ben takımıma inanıyor ve güveniyorum. Tüm takım eksiksiz şekilde bir araya geldiğimiz zaman iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Kolay bir maç olmayacak onun da farkındayız. İyi oynamanız gerekiyor. Defanstan ziyade golü düşünmemiz gerekiyor. Ne gerekiyorsa onları yapacağız. Bundan önce nasıl oynuyorsak ligde ve Avrupa kupalarında bu maçta da aynı şekilde oynayacağız” diye konuştu.
(OS-SK-S)

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Adıyaman'da köylü ormanda gezerken tesadüfen buldu yetkililer bölgede geniş çaplı araştırma yapacak
Foto Galeri Adıyaman'da köylü ormanda gezerken tesadüfen buldu yetkililer bölgede geniş çaplı araştırma yapacak Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Gazeteci Nasuhi Güngör: Evet CHP oyunu arttırdı
Gazeteci Nasuhi Güngör: Evet CHP oyunu arttırdı
Brezilya İngiltere'den intikamını aldı
Brezilya İngiltere'den intikamını aldı
Gökhan Çıra kimdir aslen nereli Gökhan Çıra ailesi ve babası kimdir?
Gökhan Çıra kimdir aslen nereli Gökhan Çıra ailesi ve babası kimdir?
Almanya aşılamada düşük seviyelerden şikayetçi! Aşı kampanyası başlatacaklar
Almanya aşılamada düşük seviyelerden şikayetçi! Aşı kampanyası başlatacaklar
Konyaspor Ahmed Hassan renklerine bağladı
Konyaspor Ahmed Hassan renklerine bağladı
Konya'da arsasından geçen yolu açtıran savcı hakkında suç duyurusunda bulundu
Konya'da arsasından geçen yolu açtıran savcı hakkında suç duyurusunda bulundu
Selin Ciğerci kocası kimdir eşi Gökhan Çıra kaç yaşında?
Selin Ciğerci kocası kimdir eşi Gökhan Çıra kaç yaşında?
Antalya'da yürek dağlayan ölümler! Covid-19 3 bebeği annesiz bıraktı
Antalya'da yürek dağlayan ölümler! Covid-19 3 bebeği annesiz bıraktı
Ersin Düzen TFF'deki görevinden istifa etti! Şenol Güneş sözleri olay olmuştu
Ersin Düzen TFF'deki görevinden istifa etti! Şenol Güneş sözleri olay olmuştu
Turgay Güler'e mavi tık için başvurduğu Twitter'dan şoke eden cevap
Turgay Güler'e mavi tık için başvurduğu Twitter'dan şoke eden cevap