Rıza Çalımbay'ın Fenerbahçe maçı planı

DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları maça puan ya da puanlar için çıkacaklarını söyledi. Çalımbay, “Bizim tek düşüncemiz oradan puan ya da puanlar almak. Defanstan ziyade golü düşünmemiz gerekiyor” dedi.

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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu. Çalımbay, Avrupa kupası maçlarıyla birlikte sezona çok iyi başladıklarını söyledi.

Sezonu erken açmaları ve 2 günde bir maç yapmaları nedeniyle takımın yorulduğunu ve sakatlıkların meydana geldiğini söyleyen Çalımbay, “Kopenhag ile oynadığımız son maçta stopersiz oynadık. 2 tane bekimizi stoper oynatmak zorunda kaldık. Milli maç arasını da iyi değerlendirdik. Oyuncularımıza izin verdik. Sakat arkadaşlarımız döndü. Takım olarak hazır duruma geldik” şeklinde konuştu.

“Takımıma inanıyor ve güveniyorum”

Fenerbahçe’nin formda bir takım olduğunu dile getiren Çalımbay, “Bizim tek düşüncemiz oradan puan ya da puanlar almak. Başka düşüncemiz yok. Ben takımıma inanıyor ve güveniyorum. Tüm takım eksiksiz şekilde bir araya geldiğimiz zaman iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Kolay bir maç olmayacak onun da farkındayız. İyi oynamanız gerekiyor. Defanstan ziyade golü düşünmemiz gerekiyor. Ne gerekiyorsa onları yapacağız. Bundan önce nasıl oynuyorsak ligde ve Avrupa kupalarında bu maçta da aynı şekilde oynayacağız” diye konuştu.

(OS-SK-S)