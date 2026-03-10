Rıza Baba'dan korkutan haber! Zafer Ergin hastaneye kaldırıldı: Eşinden ilk açıklama geldi
Arka Sokaklar'da "Rıza Baba" karakterini canlandıran Zafer Ergin sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ergin'in pıhtı atması şüphesiyle tedavi altına alındığı öğrenildi. Usta oyuncunun son sağlık durumu hayranları tarafından merak edilirken, eşi Binnaz Ergin'den açıklama geldi.
Türk televizyonlarının uzun soluklu ve sevilen dizilerinden Arka Sokaklar'ın efsanevi karakteri Rıza Baba, yani usta oyuncu Zafer Ergin, hayranlarını endişelendiren bir haberle gündeme geldi.
83 yaşındaki Ergin, ani bir rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre pıhtı atması şüphesi üzerine tedavi altına alınan Ergin'in durumu, sevenlerini ve dizi ekibini derinden üzdü.
Zafer Ergin'in eşinden açıklama
Bu beklenmedik gelişme üzerine, usta oyuncunun sağlık durumu hakkında en net bilgiyi eşi Binnaz Ergin verdi.
Binnaz Ergin, yaptığı açıklamada, eşinin vücudunun susuz kaldığını ve enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığını belirtti. Ancak, durumun kontrol altına alındığını ve Zafer Ergin'in genel sağlık durumunun iyiye gittiğini müjdeledi.