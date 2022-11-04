Rıza Akın için Adana'da tören düzenlendi son yolculuğuna uğurlandı...
Kardeş Payı, Canevim, Kalp Yarası gibi dizilerdeki rolüye aklımıza kazınan Rıza Akın, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Usta sanatçının vefat haberi tüm sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Rıza Akın için Adana'nın Seyhan kentinde tören düzenlendi. Adana'da son yolculuğuna uğurlandı...
Usta oyuncu ve yazar Rıza Akın, beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmış, hayatını kaybetmişti. Akın için Adana'da tören düzenlendi. Akın'ın 2019 yılında Adana'da evlendiği eşi Miho Shimotashiro'nun göz yaşları sel oldu.
Törene, Akın'ın yakınları, oyuncu arkadaşları, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar katıldı.
''Her şeyimi kaybettim''
Rıza Akın’ın eşi Miho Shimotashiro gözyaşları içinde eşini anlattı. “Adana’yı çok seviyordum. 2-3 sene sonra birlikte burada ailemizin yanında yaşamayı düşünüyorduk. Ama artık Adana’nın toprağı oldu. Benim için her şeydi. Baba, çocuk, kardeş, sevgili, eş, aile her şeydi. Ama ben her şeyi kaybettim” dedi.
Ünlü sanatçı Menderes Samancılar da gözyaşlarına boğularak, “Çok zor konuşmak. Rıza'yı eskiden beri tanırım. İnsanın kolu kopar, yüreği kopar öyle bir şey. Ne anlatayım hepimiz biliyoruz Rıza’yı” dedi.