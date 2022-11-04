Rıza Akın için Adana'da tören düzenlendi son yolculuğuna uğurlandı...

''Her şeyimi kaybettim''

Rıza Akın’ın eşi Miho Shimotashiro gözyaşları içinde eşini anlattı. “Adana’yı çok seviyordum. 2-3 sene sonra birlikte burada ailemizin yanında yaşamayı düşünüyorduk. Ama artık Adana’nın toprağı oldu. Benim için her şeydi. Baba, çocuk, kardeş, sevgili, eş, aile her şeydi. Ama ben her şeyi kaybettim” dedi.