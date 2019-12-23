Rita Mahrez Riyad Mahrez'i Anthony Joshua ile aldattı mı?
Manchester City'de forma giyen Riyad Mahrez'in eşi Rita Mahrez'in, ünlü boksör Anthony Joshua ile birliktelik yaşadığı iddia edildi.
İngiliz basını, İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'de forma giyen Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez'in model eşi Rita Mahrez'in ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua ile birliktelik yaşadığını yazdı.
İkili yakınlaştı: 28 yaşındaki Cezayirli yıldız futbolcu Mahrez'in eşi Rita'nın gittiği bir gece kulübünde ünlü boksör Anthony Joshua ile yakınlaştığı öne sürüldü.
VIP masasına davet etti: Aynı kulüpte olan bir kişi, Anthony Joshua'nın Rita'yı VIP masasına davet ettiğini, kısa süre içinde ikilinin samimi olduğunu aktardı.
Hemen geri hamle yaptı: İkiliyi gören kişi; ünlü boksörün, Rita'nın Mahrez'in eşi olduğunu fark edince hemen geri hamle yaparak Rita'dan uzaklaştığını, ikilinin daha sonra arkadaşları ile mekandan ayrıldıklarını da söyledi.